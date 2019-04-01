兩岸政策協會民調：韓國瑜密會中聯辦 59.8％認不適當

2019-04-01 11:35

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對高雄市長韓國瑜日前赴中訪問一事，親綠智庫兩岸政策協會今發佈最新民調，民調分析指出，對於韓國瑜未事先向陸委會報備，私下與中國中央駐港官員在「中聯辦」會面的做法，高達59.8%的民眾表示此行為不適當，僅有28.0%的民眾表示適當。

民調分析指出，對於中國國家主席習近平已明確表示九二共識就是「和平統一，一國兩制」，有24.3%的民眾表示同意，63.0%表示不同意，其中有高達40.3%的民眾強烈表示非常不同意的看法。

民調分析指出，對於韓國瑜到中國時，表示「強烈支持九二共識」之行為，有過半（51.0%）民眾認為這是代表韓國瑜向中國表態接受「一國兩制」，而對於韓國瑜表態「強烈支持九二共識」之行為，同樣有過半（50.4%）的民眾表示不適當。

對於韓國瑜訪中的效應，兩岸政策協會秘書長王智勝也表示，韓國瑜太輕忽台灣民眾對於所謂「一個中國的九二共識」的厭惡，因此才會在中國迫不及待向中共高層交心，說出「強烈支持九二共識」這一番話，殊不知已經造成過半的民眾認定韓國瑜就是支持一國兩制的印象，這對於韓國瑜未來競逐總統大位時，絕對會是他的一大罩門，偏偏韓國瑜又是國民黨內最強的總統候選人，不推韓，國民黨必敗；推韓，國民黨又擺脫不了「支持一國兩制」的鮮明形象。韓國瑜這趟訪中，或許賺到了媒體曝光量及中共高層關愛的眼神，但長遠來看，卻是把韓自己以及國民黨在2020重返執政的目標越推越遠。

此次民調訪問台灣22個縣市，以中華電信住宅電話用戶為抽樣母體，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。訪問日期為108年3月29日至3月31日，晚間6點至10點進行訪問。有效樣本1080份。抽樣誤差為在95%的信心水準下，約正負2.98個百分點。調查根據內政部公佈之台灣地區108年2月底人口統計資料。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/