作家顏擇雅：韓國瑜進中聯辦 主要政治衝擊是香港非台灣

2019-03-29 07:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜此行出訪港澳及中國，卻一腳踩進港澳的中聯辦，引起國內嘩然。但作家顏擇雅卻認為，韓國瑜在香港進中聯辦，主要政治衝擊應該是香港， 而不是台灣。

顏擇雅昨天在臉書上說，台灣當然有相當多人，對韓國瑜進中聯辦不以為然。但這些人要不原本就討厭韓國瑜，要不就不相信進中聯辦等於接受一國兩制。

原因是台灣泛藍與中間選民，多年來都是正面看待 「政治人物會晤中共官員」這種事，總以為見面三分情，有接觸就代表台海危機降低。不管藍綠白，從來沒有政治人物因為見過哪位中共官員而掉人氣的。

顏擇雅強調，但是香港不一樣，香港一直有一群國民黨支持者，國民黨一直給香港人 「另一種中國」的想像：親西方、反共、既有中國情懷又擁抱民主化。

她說，是這種想像，香港民主派才看不起台獨。 2000年陳水扁當選總統，香港立法會通過「反台獨」議案，所有民主派都投贊成票，零票反對，只有吳靄儀一人棄權。

顏擇雅表示，韓國瑜進中聯辦，終結的正是這種想像。香港人終於發現，國民黨已經不反共了，也不 care 「西環治港」帶給香港的羞辱。這世界已經沒 「另一種中國」。今天的中華民國是靠台灣人的本土意識在撐，香港要爭取民主自由，也勢必要走類似的路。

顏擇雅本名顏秀娟，是台灣出版家、翻譯家，雅言文化創辦人，曾獲梁實秋翻譯獎、金鼎獎雜誌類最佳專欄獎。

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