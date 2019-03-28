國安局長：韓國瑜有掉入統戰陷阱可能性

2019-03-28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕高雄市長韓國瑜無預警訪問港、澳中聯辦，更和中國國台辦主任劉結一在中國深圳會面，國安局長彭勝竹昨列席立法院外交及國防委員會進行業務報告答詢時表示，國人赴港、澳不須事先申請，但韓國瑜拜會中聯辦，有「掉入統戰陷阱的可能性」。

中聯辦為香港「地下政府」

國民黨立委江啟臣質詢時問，韓國瑜此行是經濟還是政治之旅？彭勝竹說，依韓國瑜出國前的說法，此行為經濟之旅。江追問，韓國瑜目前所見之事、與談之人，依國安局情報，有無違反「國安法」？彭勝竹說，此事是否違「國安法」，須陸委會等單位明確認定。他也說，根據「香港澳門關係條例」，國人赴港澳不須事先申請，因此韓國瑜訪問港澳中聯辦不算是違法。

國安局補充表示，依「香港澳門關係條例」規定，台灣人民進入港澳，依一般出入境規定辦理。至於該案有無違法，國安局並非權責機關，應由主管機關認定。

民進黨立委趙天麟詢問，國安局事先是否知悉韓國瑜訪中聯辦？彭勝竹說，國安局事前不清楚。民進黨立委何欣純則說，在中國國家主席習近平今年初宣布「習五條」、一國兩制氛圍下，韓國瑜拜會中聯辦，算不算被統戰？彭勝竹答說：「應該這麼說，他有掉入統戰陷阱的可能性。」

民進黨立委羅致政則詢問，根據中國「香港基本法」第廿二之一條，確保香港自治地位，並要求中共中央政府與其他省份、自治區不得干預，但為何香港人民對中聯辦覺得敏感、反感？中聯辦是否違反「香港基本法」精神？彭勝竹表示，因為中聯辦涉及港、澳事務。

羅致政追問彭勝竹，中聯辦是否有挺特定候選人或特首人選？有無操控媒體？香港「大公報」是否為其所有？「三中商」書店背後老闆是否為中聯辦？彭勝竹皆答「是」。羅接著問，是否可以說，中聯辦就是違反「香港基本法」的單位？甚至講難聽一點，中聯辦是否為香港「地下政府」？彭勝竹也回答「是」。

羅致政問說，如果我國地方官員、首長拜會此單位，是否等於背書、認同中聯辦做法？甚至是背書「一國兩制」？彭勝竹則說，此事陸委會已做過一些表達，國安局贊同陸委會說法。

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