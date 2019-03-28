港媒踢爆 韓國瑜訂單 中共買單

2019-03-28

〔記者鍾麗華／綜合報導〕高雄市長韓國瑜訪中據稱獲台幣五十三億元訂單，不過，香港「成報」昨報導，韓國瑜所獲得的採購訂單，不乏來自中國國企，受國務院「國有資產監督管理委員會」監管、公司屬「國家發展和改革委員會」國債專案項目等，即使在港合簽企業也是受控於中聯辦，簡言之，「韓國瑜訂單的老闆就是中共」。

國台辦：堅持九二共識 前景廣闊

中國國台辦昨天的例行記者會，一開始就為韓國瑜訪中成果做了完整的宣傳與說明，並細數經貿採購、文教交流、旅遊、建立機制等四成果。國台辦發言人安峰山稱，這些成果是「兩岸一家親」的具體體現，「充分說明在堅持『九二共識』的基礎上，兩岸城市交流的合作前景廣闊」。他並表示，「歡迎並支持更多的兩岸城市在『九二共識』的基礎上加強交流合作。」

但香港「成報」報導，與高雄簽訂諒解備忘錄（ＭＯＵ）的香港華閔投資集團，是由福建省政府國資委監管，規格相當於正廳級建制。與高雄簽約的深圳海吉星國際農產品物流園，是由國有企業深圳市農產品公司投資，乃深圳市政府規劃唯一的一級農產品批發市場，為深圳市的國家發改委國債專案，深圳市南山農產品批發配送亦是國有企業。

成報：韓獲大單 更有把握選總統

報導指出，「可見韓國瑜此行所獲的大單，完全是由中共安排送禮」，韓國瑜拿著逾五十億元台幣的訂單回台，又會令人氣升高，更有把握競逐「總統」之位。

報導說，高雄與華閔集團簽下的合作內容，是在港合作進行產品推廣活動，費用各自承擔，「這樣的合作未必有實質經濟效益」。在港與高雄企業簽約的中國森林，曾在港上市，但由於帳目問題，二○一一年起一月停牌，其後於二○一七年二月被香港交易所勒令除牌。

報導分析，農業產值小，中共只要丟一點錢進去就能造成軒然大波，韓國瑜這次拿了號稱「五十億台幣」的ＭＯＵ，不費吹灰之力讓聲量大到像是新一代台灣經濟奇蹟一樣，但台灣農產品外銷已形成對中國單一市場依賴，如金鑽鳳梨外銷九十七％輸往中國，中共一聲令下，台灣金鑽鳳梨要漲要跌，任君宰割，農民毫無招架之力。

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