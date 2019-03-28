港澳條例擬修審查機制 韓國瑜嗆陸委會：非常不聰明

2019-03-28

〔記者王榮祥、賴筱桐、張軒哲、沈佩瑤／綜合報導〕陸委會因韓國瑜訪港澳中的爭議言行而考慮修法建立審查機制，韓國瑜昨質疑陸委會「什麼意思」？是陷韓國瑜不義嗎？他直言陸委會作法非常不聰明。

立法院內政委員會昨天審查兩岸人民關係條例部分條文修正草案，列席的陸委會主委陳明通受訪提及，香港澳門關係條例擬比照兩岸條例，政務人員、直轄市長、涉密人員、縣市長前往香港、澳門時，應該建立審查機制，目前在研擬法規。

韓國瑜昨在廈門受訪回應說，台灣未來開放的門是越來越寬、還是越來越窄？是陽光還是黑暗？是發財還貧窮？台灣人民眼睛是雪亮的。

柯：管理可以 但不要管太多

台北市長柯文哲對此受訪表示，要管理也不是不行，但不要管太多。至於陸委會限制民選首長訪港澳是否超過範圍？柯僅說，「所以要看管理哪些，我不曉得」。

新北市長侯友宜認為，兩岸的城市交流越緊密，有助於增進雙方的了解，中央不要畫地自限，應該設法促進兩岸的城市交流，能夠帶動兩岸人民的福祉才是最重要的，盼中央審慎考量。

台中市長盧秀燕則罵說，民進黨中央不會拚經濟，別人拚經濟卻阻擋。努力的人要得到肯定和協助，拚經濟的人若受處罰，會有寒蟬效應，不利台灣經濟發展，不利台灣走出去，中國這麼大的市場，如果丟掉中國市場，又沒進入其他國際市場，台灣要怎麼辦？

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