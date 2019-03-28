港澳條例擬修審查機制 韓國瑜嗆陸委會：非常不聰明
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2019-03-28

〔記者王榮祥、賴筱桐、張軒哲、沈佩瑤／綜合報導〕陸委會因韓國瑜訪港澳中的爭議言行而考慮修法建立審查機制，韓國瑜昨質疑陸委會「什麼意思」？是陷韓國瑜不義嗎？他直言陸委會作法非常不聰明。

立法院內政委員會昨天審查兩岸人民關係條例部分條文修正草案，列席的陸委會主委陳明通受訪提及，香港澳門關係條例擬比照兩岸條例，政務人員、直轄市長、涉密人員、縣市長前往香港、澳門時，應該建立審查機制，目前在研擬法規。

韓國瑜昨在廈門受訪回應說，台灣未來開放的門是越來越寬、還是越來越窄？是陽光還是黑暗？是發財還貧窮？台灣人民眼睛是雪亮的。

柯：管理可以 但不要管太多

台北市長柯文哲對此受訪表示，要管理也不是不行，但不要管太多。至於陸委會限制民選首長訪港澳是否超過範圍？柯僅說，「所以要看管理哪些，我不曉得」。

新北市長侯友宜認為，兩岸的城市交流越緊密，有助於增進雙方的了解，中央不要畫地自限，應該設法促進兩岸的城市交流，能夠帶動兩岸人民的福祉才是最重要的，盼中央審慎考量。

台中市長盧秀燕則罵說，民進黨中央不會拚經濟，別人拚經濟卻阻擋。努力的人要得到肯定和協助，拚經濟的人若受處罰，會有寒蟬效應，不利台灣經濟發展，不利台灣走出去，中國這麼大的市場，如果丟掉中國市場，又沒進入其他國際市場，台灣要怎麼辦？

  • 陸委會因高雄市長韓國瑜訪港澳中的爭議言行而考慮修法建立審查機制，韓國瑜昨在廈門受訪直言陸委會作法非常不聰明。（高雄市政府提供）

    陸委會因高雄市長韓國瑜訪港澳中的爭議言行而考慮修法建立審查機制，韓國瑜昨在廈門受訪直言陸委會作法非常不聰明。（高雄市政府提供）

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