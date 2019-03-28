陳明通：韓國瑜千不該萬不該 踏進中聯辦

2019-03-28

進中聯辦敏感惹議 是扣分行為

〔記者黃欣柏／台北報導〕高雄市長韓國瑜上週密訪港澳中聯辦，引發軒然大波。陸委會主委陳明通昨在立法院內政委員會答詢表示，韓國瑜這個政治動作已在台灣、香港及國際社會引發爭議，是扣分的行為，尤其現在北京全力推動「一國兩制台灣方案」，韓國瑜「千不該萬不該踏進中聯辦」。至於是否開罰要看韓與中方是否有「政治性合作行為」，希望韓國瑜主動說明。

陳明通在答覆民進黨立委蔣絜安質詢時指出，韓國瑜進入中聯辦是非常敏感的政治行為，不管是在台灣、香港還是國際社會，都引發很大的爭議，這顯然是扣分的行為。而且韓的一系列行程，包括去港府、中聯辦及深圳、廈門，都是北京精心設計的局，真正目的是展現一國兩制中好的一面，「讓你看了以後感恩師父、讚嘆師父！」

韓猛講九二共識 不講一中各表

國民黨立委黃昭順質詢時，批評陸委會給韓國瑜「戴紅帽子」，並指前高雄市長陳菊也曾見過中國國台辦官員，質疑陸委會兩套標準。對此陳明通反問，陳菊當時數度在中方面前提起「馬總統」，前新北市長朱立倫見國台辦主任劉結一時，也說雙方對一中的認知有歧異，韓國瑜卻在劉面前猛講九二共識，不講一中各表，「一樣是市長，怎麼差這麼多？」

陳明通強調，既然韓國瑜說自己是孫中山的信徒，就應該在劉結一面前大聲喊出「中華民國」，並且要請劉結一尊重中華民國主權存在的事實。

黃昭順等多名在野黨立委則質疑陳擔任陸委會副主委期間，也曾設宴款待中聯辦台灣事務部長邢魁山，陳明通回應，他是基於業務需要宴請對方吃飯，當時對方來台，陸委會出面接待是在彰顯我國主權。

國民黨立委林麗蟬質詢表示，蔡英文總統曾說要對兩岸城市交流抱持正面態度，但韓國瑜這次去推廣農產品，陸委會卻一直用政治角度質疑；陳明通解釋，兩件事情一碼歸一碼，他當然正面看待韓國瑜去賣水果，但無法正面看待韓走進中聯辦，何況韓賣的水果都只是簽ＭＯＵ（瞭解備忘錄），未來有無真正成果還有待檢驗。

待韓返台說明 再認定是否觸法

立委追問是否會對韓開罰，陳明通說，要等韓國瑜返台說明才能認定有無觸法，陸委會後續將針對直轄市長、縣市首長及政務人員赴港澳免申請的漏洞推動修法，希望比照赴中規定，行前須向聯合審查會申請。

陳強調，不建議外界定義這是「韓國瑜條款」或針對性修法，韓國瑜只是短期因素，主因仍是因應中共總書記習近平提出的「一國兩制台灣方案」，因為兩岸情勢有變，政府認為赴港澳應有審查機制。

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