美國務卿指「台旅法」會有更多作為 外交部：持續強化台美關係

2019-03-28 11:48

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對美國國務卿龐皮歐（Michael Pompeo）27日出席眾議院外委會預算審查時表示，美國正著手運用所有工具，阻止中國用外交手段孤立台灣，龐皮歐並說，「台灣旅行法」是非常重要的立法，相信未來會看到川普政府有更多作為。

外交部今對此表示，樂見美國政府部門正視台灣在區域和平安全中的重要腳色，未來將持續與美國行政部門、決策圈就台美關係交換意見，盼能持續強化推進台美間的合作夥伴關係。

龐皮歐27出席美國國會外委會預算聽證會，針對共和黨籍眾議員夏波（Steve Chabot）有關台灣旅行法執行進展時答詢表示，台灣旅行法是立法重要的一環，川普政府接下來還會有許多作為，但他目前不方便透露更多。

至於眾議員華格納（Ann Wagner）質詢時說，中國一直以外交手段孤立台灣，說服他國與台灣斷交，美方如何阻止中國進一步侵蝕台灣國際空間？龐皮歐表示，美國已使用各種經濟、外交與政治工具，企圖說服他國與台灣斷交並非正確的事。

對此外交部發言人李憲章今在例行記者會上表示，感謝美國政府由國務卿出面表達對台美關係、台灣的支持，也感謝美國政府正視台灣在印太戰略架構下對區域能做出的貢獻，未來將持續與美國行政部門溝通，增進強化台美合作夥伴關係。

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