美媒：美應對中國發出訊息 支持民主國家台灣！

2019-03-26 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國在軍事能力方面不斷擴張，引起區域間緊張，美媒《外交政策》（Foreign Policy）報導，我國向美購買60架新F-16戰機，很可能獲美方同意，傳出白宮國家安全顧問波頓也大力支持此案。另外，報導也認為，美方對中國在太平洋的軍事擴張感到憂慮，應對中國發出訊息，並支持民主的台灣。

《外交政策》今天報導指出，太平洋美軍對於中國的軍事和控制鄰國經濟的行為增強感到擔憂，有美官員認為，若美國未能在區域保持警戒，北京將利用武力獲取利益，台灣將是主要的潛在爆點（flash point）。

美國印度太平洋司令部司令戴維森（Phil Davidson）日前在參議院也曾提出警告，「中國是我們在自由開放的印太地區和美國所面臨的長期最大戰略威脅」。其他官員也說，雖然開戰機率不高，但台灣可能是美中利益衝突導致軍事對抗的場域。

一名駐夏威夷美軍官員則指出，美國必須向中國發出訊息，表示支持民主國家，特別是台灣，「任何時候，當一個國家表示願意武力侵略一個島嶼時，我們都該擔憂」。另有美軍官員表示，美方必須對台灣軍隊與國防能力「加值」，確保威嚇力，這包括移動防空系統、反艦巡航飛彈、小型快速攻擊艇等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/