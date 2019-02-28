台灣面臨中國軍事威脅 美前國務卿：應堅定保護台灣

2019-02-28 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕近來中國對台灣軍事威脅，美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）27日說，「台灣關係法」是美台關係的重要依據，台灣政府正在面臨北京的壓迫和威脅，美國應該表達堅定的立場，保護台灣。

綜合媒體報導，歐布萊特出席聯邦眾議院外交委員會聽證會，討論川普政府的外交政策，她對於北京近來對台灣的威脅感到憂慮。她表示，習近平企圖利用國家主義領導國際，美國應該要與盟友發展更多合作，並取得長遠共識，以溫和的方式應對中國的崛起，捍衛美國的國際地位。

歐布萊特指出，美國應該堅守台灣關係法內涵，對解決台灣問題至關重要，並明確表達台美關係的重要性，台灣正面臨北京的持續施壓及威脅，美國此時必須表達堅定的立場，保護台灣。

對於中國在各方面的崛起，歐布萊特說，美國是國際上的領導者，但卻在全球氣候變化、國家安全等重要國際會議中缺席，其他國家將有機可乘，而中國主導的「一帶一路」就是美國的強勁對手，中國正在試圖填補美國在國際上的空白。

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