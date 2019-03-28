川普政府看待美台關係更完整 龐皮歐：未來還有許多作為

2019-03-28 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕美台關係持續進展，美國國務卿龐皮歐（Michael Pompeo）今天表示，美國將會有更多作為執行台灣旅行法，且相關討論必須要關注在中國在區域造成的挑戰。

綜合媒體報導，龐皮歐今天中午參加「2020財政年度美國外交預算案」聽證會，回應共和黨籍眾議員夏波（Steve Chabot）有關台灣旅行法執行進展時表示，台灣旅行法是立法重要的一環，川普政府接下來還會有許多作為，但他未公布未來計畫。

報導指出，龐皮歐表示，川普政府看待美台關係，比過往歷屆美國政府更加完整，美台關係與美國兩黨立場無關，而是與中國對民主發展的風險有關。夏波則表示，希望能看到台灣總統蔡英文到美國國會聯席會議進行演說，對此龐皮歐並未回應。

龐皮歐指出，美國與中國有許多重要的經濟利益，因此先要做的是識別出來自中國的威脅，且要意識到這是一場大國競爭，全世界都參與到這場競爭之中。龐皮歐說，中國提出的每個計劃美國都樂於競爭，但前提是公平、透明、公開的交易模式，中國可能有一些機會，但龐皮歐對美國企業很有自信。

除了台灣旅行法，美國民主黨與共和黨多位參議員26日提出「台灣保證法草案」，草案內容提到，深化台美雙邊安全、經濟與文化關係，持續支持台灣參與國際社會；法案同時強調，無法容忍中國在台海侵略性行為。

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