杜特蒂堅不訪美 幕僚曝因美國「又冷又遠」

2019-03-02 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂近日與美國國務卿龐皮歐會面。有鑑於美國總統川普不斷邀請杜特蒂訪美，會後被問到是否有規劃訪美行程時，總統發言人竟說美國「又遠又冷」，恐讓杜特蒂的身體難以負荷。

綜合外媒報導，龐皮歐在越南川金二會結束後順道訪問菲律賓，並與杜特蒂會面，談論如何增加兩國各面向合作。被問到杜特蒂未來是否訪美，總統發言人帕內羅（ Salvador Panelo）表示，杜特蒂擔心他的身體無法承受當地的寒冷天氣和長途飛行，才會一直都沒有訪美的規劃。

但菲律賓外交部長拉克森（Teodoro Locsin Jr.）並沒有把話說死，稱是否訪問美國要等到5月選舉過後討論，「總統非常欣賞川普，但大選前的競選活動實在太過繁忙，我們會有所計畫，但細節要等到選舉結束後才會定案。」

川普自2017年開始邀請杜特蒂訪美，屢遭對方打槍。杜特蒂先前表示，除非美國歸還巴朗吉佳大鐘（Balangiga bells），否則他不會踏上美國一步。巴朗吉佳是菲律賓東薩馬省一自治市，19至20世紀美菲戰爭時，美軍遭當地民眾偷襲後進行報復式屠殺，並將鎮內的三座大鐘帶走作為戰利品。美國最終在去年底將三座大鐘歸還菲律賓。

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