批中國惡意行為...美國務卿：脅迫性手段壟斷南海能源！

2019-03-13 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）再批中國！美國休士頓當地時間週二舉行一場能源大會，龐皮歐在會中發表演說，抨擊中國的惡意行為，指中國透過脅迫性的手段，阻止在南海的能源開發。

綜合外媒報導，龐皮歐週二演說砲轟中國，強調美國在自由公平競爭同時，中國卻用脅迫手段阻止東盟國家開發南海，「東盟國家無法接觸那裡的2.5兆美元以上的可開發能源資源。相反的，美國政府透過東盟促進東南亞的能源安全，我們讓當地的國家獲得能源。美國公司以透明的條件簽訂合約，我們負責任地進行鑽探。」

他還批評，中國公司沒有給當地國家帶來好處，並舉例，中國公司在非洲投資時，他們把中國人運到當地，只為中國人創造工作，而不是為當地人創造就業機會。

龐皮歐除了批評中國，也對俄羅斯在能源方面的做法不滿，批評了俄羅斯入侵烏克蘭以獲取石​​油和天然氣儲備的行徑。

法國總統馬克宏也在訪非洲時表示，中國日益增強的經濟影響力，可能對非洲國家的主權構成威脅，「短期內看來可能很好，但是長期來看結果往往會很糟糕。」

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