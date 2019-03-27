加深美台關係 美兩黨參議員提「台灣保證法案」

2019-03-27 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主、共和黨多名參議員，包括柯頓（Tom Cotton）、梅南德茲（Robert Menendez）、魯比歐（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）、馬斯托（Catherine Cortez Masto）、庫恩斯（Chris Coons）等人提案了「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act） ，以加強台美關係，支持台灣參與國際社會。

柯頓發布新聞稿表示，台灣是美國重要的民主夥伴，台灣保證法是為了加深彼此在雙邊安全、經濟、文化上的交流，並告訴中國，兩岸侵略行為無法被容忍。

梅南德茲則說，見證台灣蓬勃發展的民主是他議員生涯最自豪的時刻之一，在台灣關係法40週年之際，美國國會必須表達出對維護台灣外交空間的重視。

台灣保證法將透過下列方式加強台美關係，像是要求總統審查國務院關於台美關係的方針、國防部長將台灣納入雙邊或多邊軍事演練、要求現役海軍官員擔任台灣美國國防專員、繼續主張台灣有意義地參加國際組織，表達國會對台灣不對稱防衛戰略及美國對台售軍、重啟台美雙邊貿易談判。

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