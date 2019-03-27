笑！鄭文燦談假消息... 「有人說王浩宇是我乾兒子」

2019-03-27 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕為提供民眾正確訊息，全力打擊假消息，行政院決定與社群通訊軟體LINE合作，將在LINE TODAY介面新增「行政院即時澄清專區」；桃園市長鄭文燦今（27）日舉出1則與自己有關的假消息，有謠言提到「王浩宇是我乾兒子」，此話令網友感到爆笑。

根據《聯合新聞網》報導，鄭文燦今接受議員余信憲質詢時，被問到如何處理假訊息，鄭立刻分享1則不實謠言，有心人士說「王浩宇是我乾兒子」，但這很明顯絕對不是事實，因此聽到此事後立刻否認，鄭文燦認為政府機關在合理範圍內要對虛假消息做出澄清。

桃園市議員王浩宇知悉此事後，也在臉書上做出否認，同時貼出1張質詢鄭文燦的畫面，王認為，「我跟鄭文燦唯一相似的地方，就是我們兩個都在一直變胖XD」。

網友們知道此事後，都認為放出不實訊息的有心人士「好無腦」，紛紛留言指出「韓粉有一個特質喜歡造假，捏造假故事」、「職災呀職災」、「韓國瑜是習近平的乾孫子」、「 韓導跟中夭也很像」、「造謠是中國人的天性」、「明明你看起來比燦哥老」。

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