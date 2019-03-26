桃市3首長吳君婷、王義川、邱素芬 宣示就職

2019-03-26 10:37

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府今天召開市政會議，市長鄭文燦於會前主持研發會主委吳君婷、桃園航空城公司董事長王義川、桃園果菜市場公司董事長邱素芬宣誓就職儀式；鄭文燦表示，3位首長都具有專業的經驗和能力，希望借重長才在業務領域推展的更為順利。

吳君婷是執業律師，畢業於交大科技法律研究所，曾在士林地方法院、台北高等行政法院服務，曾任公共工程委員會法規委員、法律扶助基金會扶助律師，除專業法學背景，資歷也相當完整。

王義川則是台大土木工程博士，曾在大學任教，之前在台中市政府擔任交通局長職務，對推動台中交通建設頗有建樹，如今航空城將進入實質開發階段，需要借重其長才，讓航空城園區、亞矽創新研發中心等計畫加速推動。

另邱素芬畢業於開南大學商學院研究所，長期擔任民意代表，熟悉了解地方需求，未來將負起果菜市場擴建的重要任務。

鄭文燦說，新任的3位機關及事業機構首長，均各具有專業的經驗和能力，都是一時之選，也希望為市政加分。

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