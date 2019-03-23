中職開幕戰》鄭文燦開心參與 朱立倫獨坐觀眾席

2019-03-23 21:35

［記者許倬勛／桃園報導］中華職棒邁入第30個年頭，開幕戰今在桃園國際棒球場舉行，由去年冠軍戰組合Lamigo桃猿隊迎戰統一獅隊，桃園市長鄭文燦應邀出席開幕儀式並致詞，同樣受邀的前新北市長朱立倫，則未下場參與開幕儀式，獨自坐在本壘後方觀眾席觀賞球賽。

鄭文燦受訪表示，棒球運動老少咸宜、是台灣的國球，自桃猿主場確立後，桃園的棒球風氣愈來愈好，也希望第5隊、第6隊快點成立，預祝桃猿隊能寫下三連霸新猷，市府也會作最強的「後援投手」，守護棒球在地扎根、發展。

鄭文燦表示，市府除了積極推動桃園國際棒球場的經營及設施維護，如增設第二面新式LED全彩計分板、擬調整外野區建築設計，讓視野更加遼闊，也持續提升球場周邊建設，以機場捷運A19站來說，直接把牛棚練習區、球員休息區、看台區等搬進車站，地板鋪滿人工草皮，儼然成第二座桃猿主場，球迷搭機捷看球，還可在站內拍照打卡，體驗當球星的快感。

此外，A19站旁的冠德環球購物中心今年底就會完工，啟用後可望帶動青埔地區周圍發展，球迷進球場前也能來逛街購物，非常方便。

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