花7億蓋廟不藏私 登記財團法人讓更多人受惠

2019-03-23 13:09

［記者謝武雄／桃園報導］原籍福建永靖的吳明昆，當初祖先來台就是靠著九天玄女娘娘庇佑，家族事業興旺，而吳明昆在九天玄女娘娘指示下，在蘆竹區富宏路興建南天壇玉京聖殿，今天適逢娘娘誕辰舉行開幕儀式；市長鄭文燦致詞時也推崇吳明昆，花了7億元購地蓋廟，如今不藏私將廟宇登記為財團法人，讓更多人受惠。

鄭文燦表示，南天壇玉京聖殿供奉九天玄女娘娘，原本是吳明昆家族保護神，多年來護佑信眾平安與地方發展，適逢九天玄女娘娘聖誕千秋祝壽慶典，也祈求九天玄女娘娘庇佑所有市民家庭和樂安康。

擔任南天壇玉京聖殿榮譽董事長的市議員黃景熙表示，吳明昆的南天壇原本在桃園區中路地區，後來又遷到廈門街，由於香火靈驗，信徒眾多，在娘娘指示下購地、蓋廟，前後花了七億元，都是信徒一點一滴捐獻的成果。

吳明昆表示，當初祖先就是靠著九天玄女娘娘保佑平安渡海來台，隨後定居於雲林四湖地區，他於40年前來桃園建立南天壇，透過九天玄女娘娘救人無數，89年在娘娘指示下到蘆竹區富宏路購地蓋廟，並於107年成立財團法人，使廟宇經營制度化、永續發展。

吳明昆說，當初興建地下室時突然冒出大水，工人根本不能工作，後來是九天玄女娘娘指示，請來四方龍王鎮水，水勢果然降至平面以下，最後再以疏導方式將水排放到外面排水溝，工程才能順利進行，如今地下室祭拜五嶽大帝、前方還有八卦陣，都有鎮壓意味。

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