大馬雪州拿督訪桃 鄭文燦：可發展新商業模式聯結新市場

2019-03-25 22:35

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕馬來西亞雪蘭莪州投資工商業中小企業事務行政議員拿督鄧章欽訪團今天到桃園參訪，桃園市長鄭文燦接待表示，桃園市與雪蘭莪州兩城市產業發展背景相似，盼未來能聯結新市場，發展新商業模式及服務，創造雙方可觀的經濟效益。

桃園市政府秘書處介紹，雪蘭莪州位於馬來西亞西海岸，是吉隆坡國際機場、蘇丹阿都阿兹沙機場所在地，同時擁巴生港口，地處交通樞紐，基礎建設、物流產業完整；桃園擁有國際機場，是台灣連結國際重要國門、鄰近台北港，兩城市背景相似。

桃園市與雪州同樣積極吸引外商投資電子、物流、航太等產業，除了促進物聯網的實驗，也希望媒合更多高科技人才、品牌與台灣企業合作，提升我國研發與產品設計能量。

鄧章欽提到，雪州推動航太、生物科技、電子商務等核心產業，並挾著「東盟之門」的地利、華語優勢，吸引外資進駐，現正也著眼發展高科技航太產業。

鄭文燦說，雙方在食品、生技、經貿上都有許多交流機會，也希望城市間有更多面向的互動，並表示，雪州是投資馬來西亞「進入東盟市場很好的一站」。

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