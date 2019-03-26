鄭文燦：蔡賴配是外界提議 可能方案之一

2019-03-26 15:50

［記者謝武雄／桃園報導］民進黨總統初選，由於各界民調，前行政院長賴清德都高於蔡英文總統，到底是蔡賴配、賴蔡配各界莫衷一是；身為黨內5人小組之一的桃園市長鄭文燦今天在受訪時表示，蔡賴配只是可能方案之一，未來需由5人小組以及蔡總統、賴清德進行協商，所謂的蔡賴配，這是外界的提議，這是各種可能方案之一而已。

鄭文燦今天出席市議會定期會，對於記者問及，坊間民調賴清德還是贏蔡英文，由於鄭文燦前天在小英之友會有提到最好的總統、副總統人選就是蔡賴配，未來在黨內要怎樣去協調，有沒有機會蔡賴配；對此，鄭文燦說，其實民進黨的制度是在進行民調前需要協調尋找整合方案，或尋找最佳方案，這部分因為還在進行中，所以沒辦法預設什麼協商立場，所以所謂蔡賴配，這是外界提議，這是各種方案之一而已。

鄭文燦也提到，蔡總統推動了很多的政務，包括改革、建設、政策上的調整，有的做的很好，也有部分需要調整，整個行政部門正在進行施政方面的調整，能夠減少民怨、累積民氣，這才是正確做法，未來的執政團隊在未來到選舉期間不到一年的時間，應該要更接地氣，更務實、更有績效，讓人民有感受，這才是選舉以外重要的工作，這個是執政的責任，也是大家對執政團隊的期許。

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