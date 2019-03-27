侯友宜明會林姿妙 聚焦交通、觀光合作

2019-03-27 19:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜上任以來，積極與其他縣市交流合作，繼日前拜訪基隆市、台北市、桃園市與首長會面後，明天下午將拜會宜蘭縣長林姿妙，雙方聚焦觀光、交通與農業等合作議題，預計會談1小時。

研究發展考核委員會副主委莊榮哲今天表示，交通方面，宜蘭縣提出爭取闢駛新北至宜蘭行經石碇與深坑的客運路線，新北市提出兩縣市的道路資訊共享，開放資料供民眾使用。此外，新北市推廣有機農業和有機營養午餐頗有成效，希望把相關經驗推廣至宜蘭縣，並促進雙邊觀光發展及合作行銷。

觀光旅遊局長張其強表示，希望與宜蘭縣共同舉辦大型活動，例如共辦「溫泉節」，兩縣市主場互邀，今年宜蘭溫泉節將邀請新北市溫泉業者參與，於現場販售套票，明年將由新北市主辦，將邀宜蘭縣溫泉業者至新北市進行宣傳行銷活動。

張其強指出，新北和宜蘭都有狹長的海岸線及豐富的海洋資源，將討論「北宜海上藍色公路」的可行性，增加交通及觀光體驗的多元性，並結合兩市現有漁港，推動跨縣市的「跳港觀光」，並推展跨縣市步道、古道及海上主題旅遊行銷等。

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