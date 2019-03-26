清明服務資訊凌亂 侯友宜：明年不要再犯

2019-03-26 11:56

〔記者何玉華／新北報導〕清明節掃墓是民俗大事，為了避開交通尖峰時段，許多人規畫提前掃墓，新北市警察局今（26日）在道路交通安全督導會報提出「因應清明節連續假期交通疏導作為」，不過，市府清明資訊散落警察局、民政局、交通局，道安委員林重昌建議應該統整，並提前因應；市長侯友宜要求相關單位檢討，明年不要再犯。

警察局報告指出，清明連續假期交通疏導日期包括3月30、31日及4月3、4、5、6、7日，要求各分局在各墓園、納骨塔、交流道、重要聯外道及觀光遊憩景點，加強交通秩序整理，檢哨車輛在各墓園主要出入口排隊等候或違停，如有突發交通事件，立即啟動「快速到位」機制。

道安委員黃台生、陳艾懃提出掃墓公車的建議，林重昌則提到交通局的懶人包、警察局的交通管制跟民政局的清明服務，提供的時間都不一樣，建議三個單位應該要做整合，尤其很多地方的交通壅塞則上週已經開始，並非只集中在清明節時間。

上週末才在五股遇到掃墓車潮的侯友宜說，當下已立即指示交通局、交控中心應變，今天再度指示民政、交通、警察、環保等單位都要動起來，將掃墓期間的服務拉長，因應現代人計畫性安排時間掃墓的需求，做好平行單位整合，讓民眾掃墓更方便。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/