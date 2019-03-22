新北表揚60位績優社工 侯友宜送花鼓勵

2019-03-22 15:04

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府社會局及新北市社會工作師公會為鼓勵新北社工，今舉辦「第九屆閃亮社工表揚」，除頒發獎項，更邀請新北市長侯友宜到場發送花束，給予來自社政、醫療、心衛、教育等公私領域共60位績優社工肯定。

侯友宜指出，社工在領域付出他們的專業，不管是社福界、教育界、醫療衛生界等，都能讓弱勢得到最好的服務和照顧，期望藉由本次表揚活動，肯定社工的專業及貢獻。

其中，已在八里療養院服務近20年的主任張紀薇過去長期在心理衛生領域投入，近日才獲頒「南山醫務社工獎」，今又帶領團隊獲社會局「持之以恆獎」，該院當前推動「出院準備銜接長照2.0」計畫，協助病人提供支持家庭、居家、社區到住宿式照顧，使病人及其家屬取得完整性及持續性的長照服務。

於新北市從事社工服務逾18年的北海岸社福中心主任羅惠玲過去則投入過多起重大災難工作，包括921地震、納莉颱風、SARS及八仙塵爆災民身心復原和心理關懷工作，並自2012年以來，與督導團隊於轄區進行兒少保護、高風險及弱勢家庭服務，並辦理相關社會福利服務方案，促進轄區網絡合作。

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