感人！肌萎症員工生平第一場大隊接力 侯友宜終點迎接

陳彥瑀抵達終點時，新北市長侯友宜上前迎接。（記者賴筱桐攝）

陳彥瑀抵達終點時，新北市長侯友宜上前迎接。（記者賴筱桐攝）

2019-03-21 14:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府教育局今天在板橋第一運動場舉辦大隊接力賽，27歲、罹患肌肉萎縮症的市府員工陳彥瑀參加生平首場大隊接力活動，雖然只能用手推輪椅的方式「跑」完100公尺，但沿途加油聲不絕於耳，抵達終點時新北市長侯友宜上前迎接，給予一記擁抱，氣氛溫馨感人，陳彥瑀感謝市府替他圓了人生重要的夢想。

陳彥瑀從小學開始就必須仰賴輪椅代步，他說，小時候看到同學代表班級參加大隊接力賽，內心非常羨慕，總會想像自己在運動場上表現的樣貌，雖然無法親自參與，他仍在場邊擔任稱職的「啦啦隊」，大聲為同學加油。

積極樂觀的陳彥瑀表示，他希望證明自己，就算先天的身體條件有所限制，但對於體育活動的熱情與投入程度，卻一點也不輸給其他人。

負責第4棒的陳彥瑀，接棒後以雙手推輪椅滑行，場邊高呼「加油！加油！」雖然全程只有短短100公尺，卻是他人生第一次享受馳騁運動場的感覺。邁向終點時，侯友宜拿著花圈上前迎接，給予支持和鼓勵。

「跑步的感覺很棒， 完成人生重要的成就！」陳彥瑀說，賽事結束後，心情仍難以平復，接棒前有點緊張，但跑步時專注當下，減緩緊張感，第一次參加大隊接力賽，場邊有這麼多人替他加油，讓他很開心、很感動。

  • 罹患肌肉萎縮症的新北市政府員工陳彥瑀今天參加生平首場大隊接力活動，同事們為他加油。（記者賴筱桐攝）

    罹患肌肉萎縮症的新北市政府員工陳彥瑀今天參加生平首場大隊接力活動，同事們為他加油。（記者賴筱桐攝）

  • 陳彥瑀手推輪椅跑完大隊接力的100公尺。（記者賴筱桐攝）

    陳彥瑀手推輪椅跑完大隊接力的100公尺。（記者賴筱桐攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/