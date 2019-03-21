感人！肌萎症員工生平第一場大隊接力 侯友宜終點迎接

2019-03-21 14:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府教育局今天在板橋第一運動場舉辦大隊接力賽，27歲、罹患肌肉萎縮症的市府員工陳彥瑀參加生平首場大隊接力活動，雖然只能用手推輪椅的方式「跑」完100公尺，但沿途加油聲不絕於耳，抵達終點時新北市長侯友宜上前迎接，給予一記擁抱，氣氛溫馨感人，陳彥瑀感謝市府替他圓了人生重要的夢想。

陳彥瑀從小學開始就必須仰賴輪椅代步，他說，小時候看到同學代表班級參加大隊接力賽，內心非常羨慕，總會想像自己在運動場上表現的樣貌，雖然無法親自參與，他仍在場邊擔任稱職的「啦啦隊」，大聲為同學加油。

積極樂觀的陳彥瑀表示，他希望證明自己，就算先天的身體條件有所限制，但對於體育活動的熱情與投入程度，卻一點也不輸給其他人。

負責第4棒的陳彥瑀，接棒後以雙手推輪椅滑行，場邊高呼「加油！加油！」雖然全程只有短短100公尺，卻是他人生第一次享受馳騁運動場的感覺。邁向終點時，侯友宜拿著花圈上前迎接，給予支持和鼓勵。

「跑步的感覺很棒， 完成人生重要的成就！」陳彥瑀說，賽事結束後，心情仍難以平復，接棒前有點緊張，但跑步時專注當下，減緩緊張感，第一次參加大隊接力賽，場邊有這麼多人替他加油，讓他很開心、很感動。

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