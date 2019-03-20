侯友宜視察中和環狀線人行道工程 為這件事向商家道歉！

2019-03-20 16:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕捷運環狀線即將完工，但是在中和區因為施工路段道路狹窄、影響交通及商家做生意，列車試行期間摩擦噪音太大，並發生多起鄰損事件，民眾抱怨連連，新北市長侯友宜今天到景平路視察時，除了向沿線商家致歉，也要求施工單位確實做好噪音改善、鄰損賠償，並在6月底起完成人行道工程。

捷運環狀線新店到板橋段，途經中和市區，路線隨著道路左彎右拐的地段不少，部分路段甚至因為兩側道路狹窄，還把左右雙軌改為上下雙軌通行，但也因為軌道距離兩側民宅太近、有上下坡道和彎道影響，自去年開始進行列車通行測試時，發現列車輪與軌道產生的尖銳摩擦聲太大，讓居民受不了。

加上施工期間，受地質條件和工地與兩側民宅太近，陸續發生18起鄰損事件，施工圍籬佔據部分路面，沿線道路交通也跟著打結，總體而言，中和區在環狀線興建期間，付出很高的社會成本。

侯友宜今天到中和景平路段視察，聽取捷運局簡報，他要求捷運局要確實做好噪音改善，解決鄰損問題，並且在人行道重建改善工程時，一併解決交通瓶頸，增設機車格、貨車卸貨區需求，減少交通打結，侯友宜也向沿線生意受影響的商家致歉，盼能盡快恢復正常。

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