新北推動「全齡共融」樂齡公園 侯友宜︰2年打造28座

2019-03-20 16:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天視察中和區錦和運動公園與錦和公園「魔豆山丘」兒童遊戲場，他並且宣布配合高齡化時代來臨，未來2年將打造28座可以全齡共融的公園，無論是幼齡、學齡兒童及高齡朋友都適用的「樂齡公園」。

侯友宜說，在現今高齡化、少子化的趨勢下，新北市65歲以上的老年人口接近54萬人，占全國老年人口的15%，公園應該成為所有老少民眾共融的地方，讓所有年齡層的市民都可以來公園找到適合自己的遊玩方式。

農業局長李玟說，新北市政府自去年完成23處特色共融公園改造後，吸引大小朋友前往體驗遊玩各種特色遊具，未來2年內預定還要完成28處特色共融公園的改造計畫，提供新北市民更多多元休閒及遊戲場域。

侯友宜今天視察錦和公園遊戲場，位於錦和運動公園與中和國民運動中心間綠帶，市府為使運動場域整合再提升，2018年籌編3千萬元興建「傑克與魔豆」主題特色共融遊戲場，提供市民親子共融的友善運動空間。

錦和公園內的足球場在2016年耗資5500萬元改建，後來更成為2017年世大運的練習場，曾創下半年內93次租借的高使用率，因場地良好，也曾是袋棍球大中華盃比賽場地，侯友宜視察時，還與在場的「袋棍球夏季聯賽」國家培訓隊員合影。

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