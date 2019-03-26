議員指控地政系統被駭嚴重 個資全都露

2019-03-26 21:28

［記者謝武雄／桃園報導］市議員舒翠玲今天召開記者會認控現有地政系統被駭客入侵情形嚴重，陪同出席的李姓地政士更直陳，只要15到20萬元就可以購買破解地政系統的程式，可以搜尋當事人個資，他的客戶辦完登記，還沒回到家就被二胎盯上，還讓他揹上洩資惡名；舒翠玲說，2年前她曾此事質詢地政局，未料至今情況仍未改善。

對此，市府新聞處長詹賀舜表示，經查證該筆資訊並非從機關洩漏，因此沒有系統被駭問題，陳情人所指「二類謄本資料」根據法規是任何人皆可申請，但政府提供資料必須隱匿部分所有權人個資，另「二類謄本」會顯示登記名義人之住址，為保障個人隱私，建議登記名義人可自行於內政部地政司地政線上申辦系統申請隱匿地主，或臨櫃申辦，維護自身權益。

舒翠玲說，她於106年4月質詢地政系統個資外洩問題，當時地政局長言之鑿鑿絕無問題，同樣五月台中檢調就破獲史上最大宗個資外洩案，某集團透過系統內建駭客程式連線到地政機關，可以查出地主、屋主個資，台灣預估有1.7億筆個資外洩，未料，該事件之後，地政個資外洩問題仍未解決。

李姓地政士也說明，目前坊間還是有兜售程式的公司，擺明的就是以地政個資，由業務開發二胎，再找金主借款而抽取佣金，由於個資外洩嚴重，他有很多客戶才辦理房產登記，就被二胎業者盯上，甚至還緊盯不放，讓人心生畏懼，他也揹上洩漏個資惡名。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/