民進黨立委黨內初選 黃國書、張廖萬堅登記

2019-03-26 10:45

〔記者歐素美／台中報導〕立委黃國書及張廖萬堅今天聯袂到民進黨台中市黨部登記，爭取台中市第6及第4選區立委提名！針對「韓流效應」，黃國書表示，這次選戰責任非常艱鉅，但「春天總是會到、寒流總是會過去」，如果可以獲得民眾支持，再強的韓流都不用懼怕；張廖萬堅則表示，經過2018慘痛的教訓，希望民眾再給民進黨一次機會，「我們一定會表現得更好」。

立委黃國書（第6選區東區、南區、中區、西區）及張廖萬堅（第4選區西屯區、南屯區），今天上午9點聯袂到民進黨台中市黨部登記，爭取黨中央提名，以競選連任。

黃國書表示，這次選戰責任非常艱鉅，希望可以為民進黨拿下非常重要關鍵的席次，未來在立法院，針對過去不適宜的法案，也希望可以有一些調整修正的機會，以回應民意的高度期待。

媒體詢問是否擔心「韓流效應」？黃國書表示，我們要檢討的是施政是不是有哪些地方沒有獲得民眾支持，如果每一個政策都做得很好，獲得民眾肯定，就不用擔心韓國瑜的效應，因為「春天總是會到，寒流總是會過去」，最重要的是要接地氣、回應民眾的期待，如果可以獲得民眾支持，再強的韓流，都不用懼怕。

張廖萬堅表示，民進黨有很多很好的政策想要去推動，可能在方法、策略、步驟或程序上，不是那麼的完美，引起一些民怨，民進黨在檢討中，希望在2018選舉失利之後，選民給民進黨再一次起來的機會，民進黨會把慘痛的經驗化為進步的力量，一定會表現得更好。

針對黨內總統初選出現蔡賴相爭局面，張廖萬堅表示，基層一定會擔心，但民進黨有很好的初選文化，大家都是玩真的，不會玩到一半又換人，希望蔡總統與賴前院長展現良好風度，選完就全黨團結一致對外。

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