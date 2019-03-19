舒翠玲、魯明哲、黃敬平等3桃市議員 投入立委初選

2019-03-19 13:03

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨桃園市黨部辦理第三（中壢）、五（平鎮、龍潭）選區初選登記，繼立委吳志揚、呂玉玲完成登記後，今天又有議員舒翠玲、魯明哲、黃敬平領表登記；第三、五選區立委都是國民黨籍，因此被列為單純選區，如今不僅是參選爆炸，且登記者都有一定實力，也成黨內最熱門選區。

其中舒翠玲、魯明哲是於上午10點在支持者簇擁下完成領表、登記，黃敬平則是在10點30分到達黨部，並完成領表、登記程序，其中魯明哲是在第三選區參選，舒翠玲、黃敬平則是第五選區參選。

此次黨部初選登記到明天截止；第三選區部分，由於現任立委陳學聖轉戰第六選區，未來將是吳志揚、魯明哲兩雄相爭局面，其中吳家是中壢地區望族，曾擔任三代縣長，吳志揚曾任立委、桃園縣長，地方實力根深蒂固，至於魯明哲曾任議員、中壢市長，但在中壢頗受歡迎，歷來議員得票都是最高，其得票足足可讓兩個議員高票當選，如今兩雄相爭精彩可期。

至於第五選區部分，除呂玉玲是現任立委，舒翠玲是議會悍將，監督市政不虞餘力，另黃敬平是名嘴，由於經常上電視，知名度頗高；至於本屆議員選舉意外落馬的謝彰文，據悉，她目前投入壢新醫院集團擔任要職，參選意願不高。

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