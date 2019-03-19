蕭景田登記回鍋參選彰化立委 猛轟執政黨

2019-03-19 13:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕前立委、現任全國農會理事長蕭景田，今早召開記者會宣布投入2020年彰化縣第四選區（大村、員林、社頭、田尾、田中、二水）立委選舉黨內初選。

蕭景田表示，3年前民進黨挾總統、立委大選獲得執政機會，沒想到令人民大失所望，他認為是年金改革、漠視缺電危機、北農吳音寧事件與意識型態阻擋中國貿易往來有關，他近年勤走基層，深知民苦，因此決定回鍋參選立委。

蕭景田今日在員林果菜市場舉行「2020年立法委員國民黨黨內初選」記者會，包括前立委鄭汝芬、員林市長游振雄、大村鄉長游盛、田中鎮長洪麗娜、二水鄉長蘇界欽、縣議員劉淑芳、曹嘉豪、涂俊任、劉惠娟、張雪如、黃正盛、蕭如意、蕭淑芬、彰化縣農會總幹事廖振賢及選區內各農會總幹事等人都到場力挺，展現藍營基層人脈，不過也有意參選立委的國民黨籍縣議員張錦昆卻未現身會場。

蕭景田指出，民進黨國會過半完全執政，卻仍不思拚經濟，顧百姓，醉心於政治分贓、派系鬥爭，治國方略幾近於零，只會拚意識形態、消耗國力，他跑遍全台，發現全民之苦、有沉重的經濟壓力，決定挺身而出，推出「鄉親的靠山，我挺你！」為競選口號，他說，韓流席捲全台，就是民心思變。

蕭景田也批執政黨觀光政策錯誤，中客每年來台3、400萬，去年剩下200萬不到，反而去補助東南亞那些GDP比我們落後的國家來台灣玩，另外為了巴結美國，花好幾千億跟美國購買國防武器，卻只能抵擋對岸幾個小時，這種凱子外交，把台灣當義和團，還把兩岸關係搞得相當緊張。

蕭景田也說，黨內不論誰出線，一定全力相挺，至於藍營氣勢是否從去年九合一大選能延續到後年大選，蕭景田說，去年九合一大選藍營大勝的氣勢是短暫的，是選民討厭某政黨而投給另一個政黨，要勝選還是得看藍營推出哪一位候選人。

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