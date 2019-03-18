落選議員涉賄不起訴 政壇傳：可能參選立委

2019-03-18 18:41

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕前民進黨議員蔡秋敏接獲雲林地檢署不起訴處分書，去年議員賄選案獲得平反，蔡秋敏表示，終於獲得清白但落選已無法逆轉，但還是相當感謝司法迅速還給清白。雲林政壇人士分析，蔡秋敏意外落選，又能在最短的時間內獲得清白，極可能投入下屆的立委選舉。

蔡秋敏是雲林縣民進黨最資深議員之一，22年前即以民進黨身分參選即順利當選，當年民進黨在雲林縣僅有林慧如、林源泉及蔡秋敏等3席議員，蔡秋敏更曾在2009年參選時拿下全縣第一高票。

蔡秋敏去年參選時遭到檢調單位查出，有王姓支持者向7位選民買票、要求支持蔡秋敏，蔡秋敏遭到其他候選人攻擊指稱「已經退選」及「當選無效」，選情在3天中急轉直下而意外落選。

檢調在不起訴書中指稱，王姓支持者供稱因為太太生病時蔡秋敏曾協助住院的事，才私自決定幫她買票，而檢調追查賄選資金來源，確實是王姓支持者從自己虎尾鎮農會的帳戶中提領，且在蔡秋敏住處及競選總部的搜索也沒有查獲任何賄選證據，因犯罪嫌疑不足不予起訴。

蔡秋敏表示，20多年因清白從政受到選民的肯定和支持，她不能因為賄選案帶著羞辱退出政壇，她的人格不容抹黑。

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