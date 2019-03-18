國民黨首波立委領表首日 2選區多人角逐

2019-03-18 19:38

〔記者林良昇／台北報導〕2020立委選舉，國民黨首波提名的16個選區今天開始領表登記，台北市第7選區與桃園市第3選區首日都有2人領表，將面臨黨內競爭，而有現任立委的台中市第2選區及苗栗縣第2選區領表首日，暫時無人領表。

國民黨2020立委選舉提名，規劃15個現任立委選區加上評估勝選機率高的高雄市三民區，共計16個選區為第一梯次，3月18日至20日受理領表及登記、3月28日至4月19日執行民意調查、4月20日辦理黨員投開票暨公布民意調查結果、4月24日提報中常會。

根據國民黨組發會統計資料，第一梯次的16個選區首日，僅有2選區暫時無人領表登記，包括現任立委顏寬恒的台中市第2選區和徐志榮的苗栗縣第2選區。

另外，台北市第7選區則有現任立委費鴻泰、台北市議員王鴻薇領表﹔桃園市第3選區現任立委陳學聖表態轉戰其他選區，有不分區立委吳志揚領表、登記及桃園市議員魯明哲領表﹔而國民黨評估可望勝選，目前無現任立委的高雄市第5選區，則有高雄市議員黃柏霖領表、登記。

其他11個選區領表登記首日，皆僅有現任立委領表、登記，包括台北市第3選區現任立委蔣萬安領表，第4選區現任立委李彥秀領表，第8選區現任立委賴士葆領表；新北市第9選區現任立委林德福領表、登記，第11選區現任立委羅明才領表、登記。

桃園市第5選區現任立委呂玉玲領表、登記；台中市第8選區現任立委江啟臣領表；新竹縣第1選區現任立委林為洲領表；苗栗縣第1選區現任立委陳超明領表；南投縣第1選區現任立委馬文君領表、登記，第2選區現任立委許淑華領表、登記。

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