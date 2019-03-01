國民黨總統、立委初選 繳納黨費取得投票權期限不一

2019-03-01 16:42

〔記者施曉光／台北報導〕本月上、中旬起，國民黨將陸續辦理各地立委選舉區黨內提名初選公告，5、6月間舉辦總統提名初選，其中總統初選必定會舉行黨員投票，立委初選部分若無過半數參選人同意改採全民調，同樣也要辦理黨員投票，黨員須先繳清黨費才能取得投票權，由於黨員繳納黨費辦法在前主席洪秀柱時代已將原規定3月31日為當年度黨費繳納的期限，放寬為年底前，因此未來將出現因各立委選區、總統初選投票時間不同，而有不同黨費繳納期限的特殊現象。

黨內人士指出，黨員取得投票權必須4年內不得有欠繳黨費情形，黨費繳納期限又分為兩個部分，一個部分是去年度之前的欠款，必須在3月31日前繳清，另一個部分則是今年度的黨費，繳費期限在繕造選舉人名冊之前。

熟知相關業務人士特別提醒，黨員如果欠繳去年度以前的黨費，且未在3月31日前補繳，即便在4月以後的立委、總統初選投票選舉人名冊公告前繳交今年度黨費時，一併補繳去年度之前的黨費，仍將無法取得投票資格。

另據指出，假設6月20日舉辦總統初選黨員投票，黨員必須在6月10日公告選舉人名冊前繳清今年度黨費，才有可能被列入名冊，最快3月、4月的立委初選，如果要辦黨員投票，該選區內的黨員就必須在選舉人名冊公告前繳清，其中令黨部困擾的是，全國區域立委選區有73個，如此一來形成各地黨員今年度黨費的繳納期限不一致，也造成行政作業負擔。

至1月底止，國民黨合格黨員人數為88萬7千餘人，扣除掉免繳黨費即可取得投票權的21萬7千多名黨員（黨齡40年以上、年齡65歲以上黨員，已繳萬元黨費的終身黨員，低收入戶黨員），以及已經繳納今年度黨費的13萬8千餘名黨員後，目前還有53萬2千餘人尚待繳交今年度黨費，才能取得投票資格。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/