教授涉兼中國獨董將「法理情」處置？ 黃國昌轟台大包庇

2019-03-25 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕台大教授李存修曾多年擔任中國官方控股公司獨立董事，教育部今天表示，李已有違法之嫌，會把證據轉交台大，要求台大依法懲處。不過台大卻表示，將本於大學自主精神，兼顧法、理、情，妥為處置，時代力量立委黃國昌就批評，台大是在繼續包庇、縱容嗎？

黃國昌在13日踢爆，台大財金系教授李存修多年擔任中國官控企業「上投摩根基金管理公司」的獨立董事。教育部今表示，初步查證並徵詢陸委會意見，李存修已有違法之嫌，會將證據轉交給台大，要求台大依法懲處。台大則表示對該案已有了解及掌握，此屬大學自主範疇，校內調查小組已依法定流程進行，後續將送教評會議處，會本於大學自主精神，兼顧法、理、情，妥為處置。

黃國昌稍早前就在臉書表示，教育部已認定違法，台大卻說「將本於大學自主精神，兼顧法、理、情，妥為處置」。他質疑台大的「大學自主」與「法理情」，「就是像在處理其他的違法案件與貪污教授一樣，繼續包庇、繼續縱容嗎？」

黃國昌也說，他真的很難想像，面對如此離譜的現象，台大教授們竟然也都噤聲不語。

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