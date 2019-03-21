台大教授兼職中國國有資本控股 黃國昌轟教部、台大拖延

2019-03-21 13:23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法委員黃國昌13日質詢時指出，台大財金系教授李存修兼職「上投摩根基金管理有限公司」董事，該公司由上海市政府百分之百控制，台大發聲明說「無隱匿相關資訊，亦無申報不實等情事。」黃國昌今天在立法院教育文化委員會怒轟，教育部之前承諾1週內給調查結果，結果陸委會都已經回函給他指出本案違法，台大調查和教育部的處置到底要拖延到什麼時候？對此，潘文忠表示，台大希望透過他們的系統做調查。

立法委員黃國昌13日質詢時指出，台大財金系教授李存修兼職「上投摩根基金管理有限公司」董事，該公司由上海市政府百分之百控制，屬於中國「國有資本控股公司」。黃國昌認為國立大學教授赴陸兼職企業董事已明顯違法，要求教育部在1週內調查。

黃國昌今（21日）再度針對此案質詢教育部長潘文忠，詢問台大到底何時要說明。

潘文忠對此回應，有確實做處理，目前台大的回應是，李教授沒有對於立委指出的事項（兼職）做申請、申報。

黃國昌質疑，教育部去年就已經要求各大學徹查教師兼職狀況，李存修兼職的狀況用GOOGLE就可以搜尋到，台大沒有查出來，現在又要推給李存修自己沒申報。

潘文忠則保證，調查不是停在李存修「沒有申請」，李存修到底有沒有去中國兼職才是重點。學校希望透過他們的系統做調查。

黃國昌說，教育部之前答應他1週內給調查結果，結果台大行政效率這麼慢，他發函給陸委會，陸委會早就回函指出李存修違反兩岸人民關係條例第33條的規定，根據該公司官方資料，後面控制的中共國有資本公司，持股已經超過50％，涉及裁罰部分陸委會會處理，但涉及教育部分，就要教育部來處理。「台大連這麼簡單的問題，都不回覆，難道在拖延包庇嗎？到底什麼時候有答案！」

黃國昌不滿說，之前他曾追貪汙老師，已經經過2年也沒結果，只要拖著就沒事。這是很重大事情，牽涉國安層級，行政院彼此的橫向聯繫卻很差。

對於黃國昌的質疑，潘文忠只表示，會持續關注、還在調查中。

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