台大教授李存修涉兼中國獨董 教育部初認違法

2019-03-25 09:40

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學教授財金系李存修遭立法委員黃國昌踢爆，多年擔任中國官方控股的「上投摩根基金管理公司」獨立董事，已涉違法，教育部今表示，初步查證並徵詢陸委會意見，李已有違法之嫌，會將證據轉交台大，要求台大依法懲處。

時代力量立委黃國昌13日在立法院質詢教育部時踢爆，指台大財金系教授李存修是中國官控企業「上投摩根基金管理公司」的獨立董事，已明顯涉及違法；李日前表示，已跟校方報告，而台大日前指出，校內已由管理學院成立調查小組。

教育部今出席立法院教育文化委員會，開議前次長劉孟奇受訪表示，已主動調查李存修兼職案，根據上投摩根最新的3月籌募資金公開說明書中，都有李存修的名字，更名列其現職為台大教授，目前也去函陸委會徵詢，初步認定李有違法之嫌，會將證據交由台大，目前仍須請台大根據教育人員任用條例等，如在教評會上提出處置措施，但目前以教育部來看，李案已有具體事證。

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