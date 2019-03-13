台大教授李存修被爆任中國企業董事 教育部要求台大徹查

2019-03-13 12:46

〔記者林曉雲／台北報導〕立法委員黃國昌今天在立法院教育委員會質詢時踢爆，台大財金系教授李存修兼任至上電子的董事，該公司是由中國上海市政府百分之百控制的公司，國立大學教授兼職中國企業董事，已明顯違法，他要求教育部在一週內徹查到底。教育部長潘文忠答詢時表示，兩岸人民關係條例有明文禁令，教育部將要求台大徹查。

黃國昌先痛批教育部，立法院主決議要求教育部公布國立大學教授兼職企業董事名單，但教育部竟然無視立法院的主決議，公布兼職的大學教授姓名竟是OOO，他質問教育部為什麼這樣公布？把立法院放在那裡？立法院院長蘇嘉全都不能接受教育部的個人隱私說法。

黃國昌高分追問潘文忠，教育部是誰決定公布OOO？誰要負責任？也痛批教育部完全不受控制，要求教育部長潘文忠回去徹查。潘文忠答詢時表示，當時他尚未回任，允諾會了解。

黃國昌接著出示本報報導「台大教授兼獨董全都露」名單，他表示，只公告一家上市公司名單，依教育部現行法規，國立大學教授可以去中國企業當董事，教育部公布的名單OOO，台大學生都看不下去，找出所有的名單，他質疑台大提交給教育部的兼職報告是否完整？有無隱匿資訊？教育部是否知情？潘文忠表示，台大應該是以密件方式報給教育部。

黃國昌出示，李存修兼任至上電子董事的資料，指李存修從2011年迄今都是該企業的董事，這家企業的背後是上海市國有資產管理委員，由上海市政府百分之百控制，台大教授幫上海市政府的企業當獨董，明顯是違法行為，台大為何沒有向教育部申報？他要求教育部徹查違法責任且追究到底，教育部也應要求台大交出完整名單，不只是李存修一件，後面還有，教育部要告訴台大不要再隱匿。潘文忠答詢表示，台大有責任釐清違規事件，教育部會要求台大徹查。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/