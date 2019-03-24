韓團隊就職將滿百日 潘恆旭代言觀光十大爭議盤點！

2019-03-24 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜及其團隊，去年12月25日宣誓就職至今將滿3個月。其中，觀光局長潘恆旭上任前後言行頻頻掀起話題，包括名人代言、貓熊入台等，吸引媒體報導、引發鄉民討論。最著名的十大爭議風波如下：

【2018/12/22】阿諾史瓦辛格

去年12月22日曾傳出，今年3月會邀請的好萊塢巨星，可能是《魔鬼終結者》阿諾史瓦辛格，當時潘恆旭表示，雙方已有接觸，阿諾原則上同意，不過後來都沒什麼下文，網友好奇敲碗後續。基進黨發言人陳柏惟也設「倒數計時器」開酸。本月14日，潘還稱要去公關公司追進度，未料當日晚間新聞局長王淺秋證實，考量經費與接待，請示市長後，計畫已暫停。

打臉潘恆旭！高雄市新聞局證實 魔鬼阿諾不來了

韓國瑜說的好萊塢巨星... 傳是阿諾史瓦辛格

【2018/12/28】詹雅雯

去年市長選舉前，金曲歌后詹雅雯在時任候選人陳其邁的活動上，演唱《今年一定會好過》等曲，卻被韓粉網路霸凌，詹忍不住落淚痛訴。同年12月28日爆出因詹盼選舉後能避開爭議曲目，被高雄跨年晚會退通告，電視台則證實雙方因曲目喬不攏而破局。潘恆旭被問到時，稱詹放棄出演後，也將先前收取的費用退回，不過詹與電視台均表示未簽合約，故無收付酬勞。

詹雅雯拒唱指定歌 高雄跨年被退通告

【2019/01/01】白冰冰

資深女藝人白冰冰或邀擔任高雄市1月觀光大使，並自掏腰包拍攝MV「來去高雄」，潘恆旭誇有「冰」的都會紅。然而，該部影片不僅引發網友論戰，還一度爆發時任行政院副發言人丁允恭與白冰冰的「摧毀城市質感」、「賤人閉嘴之爭」。

高市找白冰冰代言遭中央官員酸 白冰冰回擊「你比酸民更扯。」

白冰冰愛河拍MV 高市觀光局長誇：有「冰」的都會紅

【2019/01/02】鳳飛飛

高市觀光局、民政局2日宣布，將3日鳳飛飛的忌日訂為「鳳飛飛日」，未來每年在她的生日、忌日，都會辦紀念活動、旅遊包套，反被狂轟鳳飛飛是桃園人、消費亡者。

吃死人豆腐？高市府瞎訂忌日為「鳳飛飛日」

【2019/01/04】余光中

繼「鳳飛飛日」後，高市觀光局計畫推「余光中日」，不過余的遺孀范我存回應，並未事先接到市府聯繫、質疑「這樣的紀念日為何而訂？」希望提出堅實理由，「名正才能言順」，10日潘等局處首長還登門致歉。

訂「余光中日」遺孀不知情 高市府4首長登門致歉

韓國瑜再惹議！市府推「余光中日」 未詢問家屬意願

【2019/01/07】冷泉加熱變溫泉

高市觀光局長潘恆旭受訪時，提到「冷泉加熱後就變溫泉了」，在網路上引發熱議。隔天又再重提一次，被潘點名的宜蘭蘇澳的瓏山林冷熱泉飯店，還特別出面受訪澄清，其冷泉、溫泉都有宜蘭縣政府認證標章。

莫名被指冷泉加熱變溫泉 蘇澳瓏山林舉認證標章駁斥

「冷泉加熱變溫泉」讓網友瘋掉？潘恆旭扯高雄人都知道

【2019/01/11】吳宗憲

5月將在高雄開唱的綜藝天王吳宗憲，向韓國瑜喊話歡迎找他代言高雄，並笑稱不拿錢是不可能的。潘恆旭回應不會付一毛錢，願用其他資源交換。吳雖在16日改口稱「高雄我來了，我給你們錢！」28日卻透露已退高雄代言，並指5月是他最忙的時候。

吳宗憲不幹了！說好0元代言高雄 驚爆跳票韓國瑜

邀吳宗憲「回饋高雄」當觀光大使 潘恆旭：不會付一毛錢

【2019/01/17】鄧紫棋

潘恆旭接受廣播專訪時，口出當紅歌手鄧紫棋將成為4月代言人，但鄧的經紀人反駁沒收到消息。2月22日潘稱與鄧合作破局，因對方有經紀約，冠名贊助需花錢，那不是他們想要經營得的長期關係。本月初，潘向媒體還原洽談過程，並指經紀公司要了一筆「很高的費用」、鄧本人應非那麼「貪財」。然而鄧紫棋方面澄清，真的沒接過觀光局的電話，潘隔天才說找的是高雄演唱會的行銷公司，不是經紀公司。

鄧紫棋代言 潘恆旭澄清：找的是行銷公司、不是經紀公司

鄧紫棋代言高雄破局 潘恆旭還原過程扯「貪財」

高雄觀光局稱4月代言人是鄧紫棋 經紀人錯愕這樣回…

【2019/02/22】林志玲、小S

媒體報導，韓國瑜稱知名女星小S很阿莎力地答應出任美食大使，並指潘恆旭稱名模林志玲有望擔任10月觀光大使。對此，小S與林分別透過經紀人回應沒聽過此事、目前沒接到任何邀約。

尷尬！韓國瑜又爆代言空包彈 林志玲小S秒揭真相

【2019/03/10】中國貓熊

潘恆旭10日證實，中國將送2隻貓熊給高雄壽山動物園，市府將成立小組準備迎接「雄雄和融融」，還誇口稱貓熊進駐後，可帶來10億門票收入，帶動周邊餐飲50億收入，卻被高中生報告打臉。潘12日強調，貓熊只是中國人大代表許沛的提案；許也稱沒見過潘；潘說此事還需要中國中央林業局等單位同意。

中國贈貓熊生變 潘恆旭：本來就還要中國中央同意

潘恆旭稱貓熊能「年賺50億」 高中生報告打臉

政治貓熊又來了！潘恆旭證實 中國將送高雄2隻貓熊

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