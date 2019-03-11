鄧紫棋代言 潘恆旭澄清：找的是行銷公司、不是經紀公司

2019-03-11 15:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市邀請鄧紫棋擔任觀光代言人，話題不斷，愈來愈像羅生門。針對鄧紫棋經紀公司否認接獲高雄市觀光局詢問，高雄市觀光局長潘恆旭今天強調，他找的是鄧紫棋高雄演唱會的行銷公司，不是經紀公司。

香港小天后鄧紫棋擔任高雄觀光代言人，因高雄市政府希望無償代言而無下文，但潘恆旭日前透露「經紀公司跟我們要了一筆很高的費用，其實鄧紫棋本人應該不是那麼貪財。」

這番話引起軒然大波，連鄧紫棋經紀公司也發聲明澄清，強調「未收到任何有關演唱會贊助及成為觀光大使之邀約，疑是觀光局並沒連絡上適當仲介人。」

對此，潘恆旭今天受訪時說，他是與鄧紫棋高雄演唱會的行銷公司「點子海洋」聯繫，不是直接與經紀公司聯繫。

潘恆旭說，去年12月底，他親自打電話給「點子海洋」公司，前前後後電話共聯絡3次，他希望用資源交換方式，但對方沒回應，最後沒交集。

潘恆旭指出，「點子海洋」當時提出的價碼，有A餐、B餐、C餐，最高價是A餐600萬，B餐則是300萬。

據了解，A餐就是媒體先前報導的鄧紫棋冠名贊助費600萬元，贊助回饋包括「演唱會獲取贊助金額20%等值票卷及藝人口頭致謝」、「贊助商領導及公司成員與天后鄧紫棋合照2張」等5項回饋。

潘恆旭強調，他研判高雄演場會的代理商（指「點子海洋」），並沒回報給鄧紫棋的經紀公司與鄧紫棋，才會導致各說各話的情形。

雖然雙方無法合作，潘恆旭仍非常感謝鄧紫棋，他說：「來高雄辦演唱會就是行銷高雄。」

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