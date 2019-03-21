韓國瑜「5大點」要求小英 網轟：又是把問題拋中央的市長

2019-03-21 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天向高雄市長韓國瑜喊話，請他專心市政，盡快把辦公室還給海洋局。韓國瑜則回應表示，關心高雄市的海洋局同仁，就該更關心高雄城市發展，他也提出了高雄需要機場、專屬石化區等5點要求，「希望蔡總統聽得見」。對此，有網友怒轟，「高雄市政不自己提計畫，難道要總統幫忙寫嗎」、「又一個把問題拋給中央的」。

總統蔡英文今天到民進黨辦公室領表登記總統初選，先發表簡短談話及接受媒體提問，被問到對高雄市長韓國瑜看法、民進黨最終會上演大團結戲碼、端出「蔡賴配」的看法，蔡英文要韓國瑜多花時間專心市政，也要他「盡快把辦公室還給海洋局」。

韓國瑜聞訊後則回應表示，如果蔡總統關心海洋局同仁，不妨更關心一下高雄整個這個城市的發展，高雄南台灣需要一個國際大機場、需要專屬的石化區、需要創造出一個自由經濟貿易區；高雄財政困難到是全台灣最貧窮的第一名、空汙問題非常嚴重，都希望蔡總統聽得見，不要該聽都沒聽到，只用小牙籤往裡頭鑽，失去了總統的高度跟格局，非常的遺憾。

韓國瑜的回應被轉至PTT與臉書等社群網站後，有網友怒斥，「自己原本苓雅區的辦公室不用，為了風水搬遷到鳳山區，結果兩地超近，走路都會到，根本是莫名其妙」！更砲轟韓國瑜，總統要他認真辦公不要搞辦公室，結果他嗆總統不要管牙籤般的事情，還敢提機場！有時間搞辦公室沒時間寫計畫要錢蓋機場的不知道是誰？「計畫不是韓自己帶幕僚寫，難道要總統幫忙寫嗎」？

網友的說法也獲得不少按讚，其他網友也紛紛表示「韓導到底什麼時候要開始關心市政啊？成天挑釁中央，高度和格局又在哪？」「拋出一堆地方的問題，計畫都不擬就要中央解決」、「超失格的高雄市長」、「整天拋出一堆空話，就比較有高度嗎？」、「經濟0分政治100分」、「又一個把問題拋給中央的市長」。

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