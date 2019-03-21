韓國瑜想省錢？ 新辦公室裝潢費曝光網友全怒了！

2019-03-21 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後，每月都邀請一位知名人士擔任觀光代言人，不過為了省錢，希望代言人能夠免費代言，也引起不少爭議。昨（20）日有網友翻出政府採購資訊，發現韓國瑜口口聲聲要省錢，卻為了將鳳山行政中心市長室做為主要辦公室，竟花90多萬裝潢費，也令不少網友狠酸「原來錢都花到這裡了」。

韓國瑜將市長辦公室從四維行政中心搬到鳳山行政中心，元月起改裝海洋局空間為市長室，也造成海洋局上百名公務員被迫到大禮堂辦公，至今已一個多月。

有網友到政府採購資訊網，找到鳳山行政中心市長室裝修工程的決標資訊，發現處處要省錢的韓國瑜竟砸了94萬元在新市長室裝修工程上，也讓不少網友質疑「想省錢，卻花大錢裝修辦公室」？

對此，網友也紛紛表示「又沒在上班要辦公室幹嘛」、「花90萬公帑裝修他的辦公室...」、「一次鄧紫棋可以裝修5次辦公室，當然是裝潢五次，請白冰冰」、「相信市長本人應該不是那麼貪辦公室的」、「反正發大財了要犒賞犒賞自己，不過納稅人都變成王八財！」「花費高雄人民的稅金裝潢自己的辦公室」。

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