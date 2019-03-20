韓國瑜新辦公室遭質疑 高市府回應：是過渡時期作法

2019-03-20 18:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高雄市議員簡煥宗、高閔琳、邱俊憲今天前往高雄市政府鳳山行政中心洽公，批評韓國瑜「好大官威」！一人要用辦公室，近百公務員被迫在大禮堂辦公。高市府傍晚回應說，市長室預計3月底搬鳳山 ，將以更精簡空間，重視原縣區拚市政。

針對議員質疑市長辦公室搬遷到鳳山行政中心，造成海洋局近百人在一樓大禮堂辦公一事，高雄市新聞局長王淺秋表示，這只是裝修期間過渡時期權宜作法，待整修完成，即可讓海洋局同仁運用原市長室樓層更寬敞的空間。

高市府強調，市府四維大樓與鳯山大樓原先都配有市長室，現在只是選擇以鳳山大樓為主使用。

市府指出，市長室讓出較大空間供海洋局使用，且新市長室樓層與新聞局、秘書處共用。原海洋局現改作為市長室面積為1050平方公尺；原市長室未來改作海洋局辦公室面積達1275.55平方公尺。如比較四維大樓現市長辦公室使用面積為222.57平方公尺，未來市長辦公室使用面積121平方公尺。

至於韓國瑜將市長室搬遷到鳳山的理由，代表重視高雄原縣區發展，並與首要重視的農業局、海洋局，觀光局、教育局、民政局等局處同一棟大樓，方便業務溝通，且更不需使用過大空間。

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