韓國瑜一人要用辦公室 近百公務員被迫蹲大禮堂辦公

2019-03-20 18:40

首次上稿 16:48

更新時間 18:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議員簡煥宗、高閔琳、邱俊憲今天前往高雄市政府鳳山行政中心洽公，批評韓國瑜好大官威！一人要用辦公室，近百公務員被迫在大禮堂辦公。

對此，高雄市新聞局長王淺秋表示，這只是裝修期間過渡時期權宜作法，待整修完成，即可讓海洋局同仁，運用原市長室樓層更寬敞的空間。

市府指出，市長室讓出較大空間供海洋局使用，且新市長室樓層與新聞局、秘書處共用。原海洋局現作為市長室面積為1050平方公尺；原市長室、未來海洋局面積達1275.55平方公尺。如比較四維大樓現市長辦公室使用面積為222.57平方公尺，未來市長辦公室使用面積則僅121平方公尺。

韓國瑜市長上任後，一直沒有進駐四維行政中心的市長辦公室，反而將市長室搬遷到鳳山行政中心，原本市長室位於舊的後棟3樓，韓國瑜決定與新的前棟2樓海洋局調換。

簡煥宗指出，為了整修韓國瑜新的辦公室，海洋局於農曆年前搬遷至大禮堂辦公，距今已1個多月。他強調，韓國瑜一人搬遷辦公室，是一整個海洋局空間，讓給一個市長室使用，海洋局的基層公務員則被迫在大禮堂辦公。

簡煥宗說，過去他在民政局任職時，也有搬遷辦公室的經驗，是為了縣市合併的需求，而非為了市長辦公。

他說，舊棟3樓整修工程才剛發包，換句話說，海洋局員工可能至少再等2個月，才能回到正常的辦公環境。目前舊棟3樓空間似乎成為海洋局的倉庫，到處都是雜物堆；而2樓原海洋局辦公室，現改為市長室，已經過整修，，但迄今沒有人員進駐使用的跡象。

高閔琳族表示，辦公室調換從規劃到整修，本來就需要時間，但韓國瑜市長選擇在舊棟3樓空間尚未整修完的階段，就整修新棟2樓市長室急於進駐，使得海洋局公務員在克難的環境下辦公。

邱俊憲指出，若非因洽公看到實際情形，真的很難相信近百名公務員，就擠在大禮堂辦公。海洋局員工私底下表示，每天到下午4、5點，大禮堂辦公室會有小黑蚊入侵，實在是不堪其擾。

邱俊憲說，韓國瑜上任已經超過百日，但是整個市府團隊對內、對外處理事情，應該要有更審慎的規劃，不要讓辛苦的公務員在惡質的環境辦公。

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