韓國瑜自比「令狐沖」 網友新解「笑到並軌」....

2019-03-20 14:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜被讚「百年難得奇才」，他自比是金庸筆下的「令狐沖」，相關新聞被轉發到PTT 後，網友derekhsu 用了715個字解釋，韓國瑜和令孤沖哪裡像，文章PO出後笑翻一堆網友，直說「笑傲江湖果然是時事小說」。

derekhsu發文指出，令狐沖出身名門正派的華山派（國民黨，但其實掌門是偽君子）大師兄，結果卻被罰上思過崖面壁思過（被遺忘16年），遇到了沒有朋友，曾經被華山派逼迫的高人風清揚（柯文哲），傳授他獨孤九劍（選舉招數），成為一代劍術（嘴砲）大師。

在山上的隱居期間跟田伯光（王世堅）化敵為友（因為韓冰），後來又認識桃谷六仙等不入流的江湖人士，為正道所不齒（被指為黑道），一下山就被成不憂打成重傷，內力全失（總經理被拔，在議會被釘），但是後來華山派被劍宗圍攻，反而是靠著全無內力的令狐沖擊敗以為必勝的封不平（陳其邁）跟十多名劍宗高手（民進黨立委）拯救華山派（高雄市長勝選），讓華山派掌門岳不群（朱立倫）又妒又恨。

令狐沖生性放蕩不羈，不拘小節但極重大原則（九二共識一個中國），喜歡亂開玩笑（支票），也很注重輩分，對長輩通常不會失去禮數（找老人來代言高雄）。自幼便嗜酒如命（在直播時喝酒），亦愛廣交五湖四海朋友，無論正邪（帶黑道投案），值得交往的都願意和他當朋友（王世堅化敵為友）。

令狐沖全無內力（草包一個），後來因緣際會學到吸星大法（常常抄襲），靠著吸取內力（柯粉）成為絕世高手，為了拯救恆山派眾人，他自導自演扮成參將吳天德（韓導）。還因此成為一派之長（高雄市長），得以參加五岳劍派盟主大會（總統大選）。

後來吸星大法後遺症嚴重（政見跳票），任我行（維尼）要求令狐沖加入日月神教（統一），就可以傳他解決的方法（讓利），還可以娶任盈盈（當特首），那麼令狐沖應該要怎麼決定呢？

derekhsu的文章被大扎網友轉發、留言，網友笑稱「太強了，收下我的膝蓋」、「真是神比喻，推」，還有網友說「謝謝你幫我複習一遍笑傲江湖」。

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