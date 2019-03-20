韓國瑜獨享超大辦公室？議員爆基層公務員禮堂克難辦公

2019-03-20 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕好大的官威！民進黨高雄市議員簡煥宗表示，今日洽公時，意外發現高雄海洋局員工都在大禮堂辦公，原來是因為高雄市長韓國瑜不習慣原本的辦公室，於是與海洋局調換，為了整修辦公室，海洋局近百名公務員，被迫於農曆年前搬遷至大禮堂辦公，距今已一個多月。簡煥宗也痛斥：「號稱賣魚貨，海洋局卻沒地方辦公」。

簡煥宗今日下午在臉書「煥然一新 簡煥宗」發文，表示韓國瑜市長上任後，一直沒有進駐四維行政中心的市長辦公室，反而大動作將市長室搬遷到鳳山行政中心，原本市長室位於舊的後棟三樓，要與新的新的前棟二樓的海洋局調換。而韓國瑜搬遷辦公室，將整個海洋局空間給一個市長室使用，海洋局的基層公務員被迫在大禮堂辦公。

簡煥宗表示，過去在民政局也有搬遷辦公室的經驗，是為了縣市合併的需求，而非為了市長辦公；等到新辦公室整修完成後，才正式搬入，且過程經過詳細規劃。據他的了解，舊棟三樓整修工程才剛發包，海洋局員工可能至少再等2個月，才能回到正常的辦公環境。

議員反應

對此，市議員高閔琳表示，辦公室調換從規劃到整修，本來就需要時間，但是韓國瑜市長選擇在舊棟3樓空間尚未整修完的階段，就整修新棟2樓市長室急於進駐，使得海洋局公務員在克難的環境下辦公。韓國瑜搬遷市長室的消息一出，便有媒體報導指出可能是風水考量，是否真的因為風水大師的一句話，讓小公務員去蹲大禮堂？

邱俊憲議員則表示，若非因洽公看到實際情形，真的很難相信近百名公務員就在擠在大禮堂辦公。海洋局員工私底下表示，每天到下午4、5點，大禮堂辦公室會有小黑蚊入侵，實在是不堪其擾。韓國瑜上任已經超過百日，但是整個市府團隊對內、對外處理事情，應該要有更審慎的規劃，不要讓辛苦的公務員在惡質的環境辦公；要求公務員要「坐」好，也要有讓公務員「坐」好的環境。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/