不滿韓國瑜！ 高雄人街頭掛綠20年政績 網嘆：為時已晚

2019-03-20 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜選後爭議不斷，除多項政見跳票，日前請假缺席市政會議，紀錄卻標註「公出」，都引發不少討論，更有網友串連要在韓國瑜就職滿週年時，合法提出罷免案。近日則有網友貼出高雄街頭高掛「綠過去20年的貢獻，對比藍過去50年一事無成」的看板，讓網友感嘆「為時已晚」。

臉書粉專「只是堵藍」PO出高雄市街頭的看板，表示有高雄市民自費在三民區高雄醫學院，與三民國中附近的合江街與萬全街交叉路口，掛上民進黨過去20年的貢獻以及國民黨過去50年與現在一事無成的看板，直言「反應出現在高雄人的心聲」。

看板上面寫著，「民進黨執政20年，我對高雄的進步感動」，更羅列11項民進黨的貢獻，如「愛河水清有魚了、前鎮河整治成功、謝長廷8年2條捷運通車、城市光廊、真愛碼頭、駁二特區開發成功、海洋流行音樂中心完工、工商展覽館啟用、衛武營國家藝術文化中心啟用、鐵路地下化啟用、華邦電高雄投資3350億」，在民進的執政下，高雄可說是年輕活力的宜居城市。

看板右方則列出國民黨過去與現在執政，「愛河又髒又臭、前鎮河黑龍江臭名、高雄地下佈滿石油管線成不定時炸彈、港區冰冷圍牆高雄沒海的感覺、旗津欲蓋賭場、嫖賭毒、幫派械鬥」，這樣的高雄實在是又老又窮的文化沙漠，臭名遠播。

照片曝光後引發網友與在地人討論，紛紛留言「哀...可惜為時已晚」、「高雄跟台中一樣沒福氣」、「綠色執政品質保證」、「X你的喜韓兒發大財了沒」、「眾多喜韓兒拱他當總統」、「高雄全台首FOOL不意外，台灣變成全球首FOOL指日可待！」、「 高雄草包韓粉文盲一堆，看不懂寫什麼啦！」。

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