紐約中華總商會拜訪 慘被韓國瑜放鳥

2019-03-20 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕紐約中華總商會訪問團拜訪高雄，為了配合高雄市長韓國瑜行程，特地在今日一早從南投趕車直奔，不料，韓國瑜卻臨時取消會面行程，改由副市長葉匡時接待，也讓不少團員有怨言。

綜合媒體報導，紐約中華總商會一行26人由團長李可喬、領隊于金山帶領，排定10時會見韓國瑜，不過市府接近10時才通知改由葉匡時代理接見，並表示，韓國瑜臨時有行程，無法出席。

26位商會成員中，有不少人是開超市的，也是韓國瑜粉絲，希望能夠成為平台，幫忙銷售農產品，讓高雄水果進軍紐約，甚至舉辦相關活動介紹高雄的文化及特產，並邀請韓國瑜到紐約；這次就是特別想來和韓國瑜討論，沒想到卻見不到市長。

對此，不少團員直言「十分失望」，隨團的紐約中華總商會董事田麗美也表示，「原本22日才要從紐約出發，為了配合韓國瑜將出訪港澳，特別將行程提早。今清晨還5點半就從下榻的清境農場驅車南下直奔市府，卻仍見不到韓國瑜，感覺很失落。」

葉匡時表示，韓國瑜22日就要出訪，行程十分緊湊，不過也願意協調安排，看是否有機會讓韓國瑜和大家見面。

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