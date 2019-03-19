韓國瑜自稱像令狐沖！ 網友：比較像「這位」反派角色

2019-03-19 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨天（18日）聲稱自己比較像金庸筆下《笑傲江湖》中的大俠令狐沖。對此，有網友狠嗆「不要污辱令狐沖」、「別污辱我偶像」；也有不少網友認為，韓國瑜比較像《天龍八部》中，身邊盡圍繞著一群只會吹牛、說大話弟子的反派角色「星宿老怪」丁春秋。

前行政院長賴清德昨天領表登記參加民進黨總統初選時對媒體表示，「韓國瑜很喜歡武俠小說，我也喜歡武俠小說」，稱讚韓國瑜是「百年難得一見政治奇才」。對此，韓國瑜則再次說「自己比較像令狐沖，喜歡喝酒、喜歡交朋友，也喜歡大聲的歡笑」。

相關新聞被轉發到PTT 後，不少網友怒嗆韓國瑜「只有愛喝酒像」、「不要污辱我偶像」、「令狐沖不是騙子」、「令狐沖本人非常混怒」；此外，也有不少網友認為，韓國瑜根本就是《天龍八部》中的反派角色丁春秋，留言表示「韓粉和星宿派有87%像」、「應該是丁春秋吧，一群韓粉愛造神」、「明明是星宿老怪」、「國瑜老仙」。

在金庸小說中，丁春秋是《天龍八部》中的反派大高手，自稱「星宿老仙」，不過行徑為江湖中人不齒，武林人士往往蔑稱他「星宿老怪」；丁春秋個性卑鄙無恥，百害無一善、全無優點可言，又喜歡聽別人的阿諛奉承，於是身邊聚集了一批專拍馬屁、狐假虎威、招搖撞騙的弟子。

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