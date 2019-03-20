疑看不慣官員坐姿？韓國瑜市政會議飆罵「什麼態度」

2019-03-20 07:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕一向讓人感覺熱情、不容易動怒的高雄市長韓國瑜，傳出昨天在市政會議中首度發飆、並點名官員開罵「什麼態度」，現場氣氛頓時冷冽、宛如寒流經過；與會人士證實這段小插曲，指出疑因官員開會時坐姿差，讓韓國瑜感覺有些散漫，所以當場指點一二。

韓國瑜昨上午因前一個行程稍微延誤，致使無法準時參加會議，先委請副市長主持，回到市府即刻進入會場，會議結束後則罕見婉拒等待許久的媒體追訪，直說先休息幾分鐘，等等再一起說，當時表情即有點嚴肅，跟平時對媒體極為友善、有問幾乎必答的韓國瑜有點不一樣。

事後傳出，韓國瑜在市政會議結束前大發雷霆，對著某官員先是大聲開罵「什麼態度」，接著劈哩啪啦數落好一段時間，包括該單位的業務問題；因為事發突然，與會其他官員、幕僚多感錯愕，現場氣氛也降至谷底，一旁幾位副市長更是臉色鐵青，會後指示該官員寫報告。

與會人士證實這段小插曲，指出韓國瑜個性風趣、對人隨和，開會時不喜歡太嚴肅，這算是他主持市政會議以來首度明顯動怒，也讓人見識他的真性情。

與會人士進一步表示，韓國瑜開罵前，正以鼓勵性的話語激勵市府團隊，強調現階段是高雄百年難得一次的好機會，希望大家一起努力為高雄打拚，誰知道話鋒一轉、變成飆人，感覺有點像部隊裡的指揮官訓話。

至於被韓國瑜點名、創下第一個被市長在市政會議中開罵紀錄的官員，平時工作頗認真，對人也誠懇，只是有點粗線條。

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