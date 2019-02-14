總統府回應韓國瑜批評 網笑：嗆得好

2019-02-14 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前受訪時，批評總統蔡英文不要九二共識也不敢台獨，只想要「權力」2個字；對此，總統府發言人張惇涵表示，兩岸事務屬於總統職權，請已練了龜息大法的韓市長專心市政。對於總統府的回應，網友也紛紛表示「嗆得好」、「總統府有夠酸」。

綜合媒體報導，韓國瑜接受《鏡周刊》的專訪內容在昨（13）日刊出，韓國瑜在專訪中大批蔡英文「掌握行政和立法權，既不要九二共識，也不敢台獨，又不承認中華民國，也不要台灣獨立共和國，那到底要什麼？」韓國瑜更批評，「原來她只要權力」。

對此，張惇涵說，韓市長已經就任一個多月，應能理解市政是千頭萬緒，建議韓市長盡快回到市政上，畢竟他在選前提出非常多政見，韓市長也說過他自己練成龜息大法，可以重新上山打老虎，希望韓市長能專心在市政上；而行政院副院長陳其邁也對此質疑韓國瑜表示，「不是經濟一百，政治零分嗎？」

在總統府回應韓國瑜的內容傳開後，網友也紛紛表示「嗆得好」、「喊總:我政治零分，但很愛嘴兩岸關係」、「韓導不要再為施政無能轉移焦點了」、「的確阿，又不選總統每天靠北兩岸關係幹嘛？」「作秀100分 經濟0分 吹牛100分」、「韓連自己的職權都搞不清楚 真草包」、「韓導不是要政治0分？怎麼變成政治高手」、「韓哪來的市政？不就每天嘴砲每週被打臉這樣」？

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