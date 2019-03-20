遭指與韓國瑜合作是「受到指派」 郭董怒發聲明要求道歉

2019-03-20 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘日前與高雄市長韓國瑜會面，並簽署2份合作備忘錄，對高雄釋出利多。但此舉遭疑背後有勢力伸手介入，讓郭台銘相當不滿，除了解釋與韓國瑜合作的緣由外，還要求對方公開道歉，否則鴻海將採取相對應的行動。

郭台銘在臉書上指出，有政論節目說他與韓國瑜合作是「受到指派」，他對此發表3點嚴正聲明，強調鴻海為一跨國企業，只要是重視科技與工業發展的國家和領導人，就會重視與鴻海合作，「我郭台銘沒有需要也沒有必要，也絕不會接受任何政府，任何政治人物的指派。」對於這種汚蔑他人格的發言，節目和相關人士應公開澄清並道歉。

郭台銘提到，投資高雄的契機，是經由前縣長楊秋興牽線，加上他相信韓國瑜是重商重義的好官，才會有日前的高雄行。

郭台銘呼籲，無論是媒體、政論節目或網友，只要是散佈不實資訊者，鴻海一定會採取相對應行動，並點名《美麗島電子報》董事長吳子嘉公開道歉。

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